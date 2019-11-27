27.11.2019 - 21:47 |
Sayısal Loto sonuçları belli oldu 27 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Peki Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı? İşte 27 Kasım 2019 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
Sayısal Loto heyecanı bugün yapılan 27 Kasım çekilişi ile devam etti. Büyük heyecanın yaşandığı çekiliş sonrası kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları...
27 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
8, 17, 19, 23, 35, 40
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI