04.12.2019 - 21:47 |
Sayısal Loto sonuçları belli oldu 4 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Peki Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı? İşte 4 Aralık 2019 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
Sayısal Loto heyecanı bugün yapılan 4 Aralık çekilişi ile devam etti. Büyük heyecanın yaşandığı çekiliş sonrası kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları...
4 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4, 5, 9, 19, 32, 39
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI