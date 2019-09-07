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07.09.2019 - 21:20

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (MPİ 7 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç bilet ikramiye sorgulama)

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto'da günün heyecanı sona erdi. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için arayışa geçti. İşte 7 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili tüm ayrıntılar...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (MPİ 7 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç bilet ikramiye sorgulama)


Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 1251 çekilişini yaşayan Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı? İşte 7 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

7 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3, 4, 11, 15, 16 , 30

Sayısal Loto sonuçları belli oldu (MPİ 7 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç bilet ikramiye sorgulama)



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

 

Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (MPİ 7 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç bilet ikramiye sorgulama)

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