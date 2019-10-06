06.10.2019 - 00:53 |
Sayısal Loto sonuçları... Büyük ikramiye 10 milyona dayandı...
Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sayısal Loto üst üste 5. kez devretti. Büyük ikramiye 10 milyona dayandı. İşte düşen numaralar...
Her çarşamba ve cumartesi günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi dün saat 21.15'te yapıldı. 1259. çekilişte yine 6 bilen çıkmadı. 9.164.652,81 TL gelecek çarşamba gününe devretti.
5 Ekim Sayısal Loto çekişinde düşen numaralar şöyle: 06-19-23-24-27-34
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 636 lira 55'er kuruş, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 154 bin 443 kişi ise 12 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
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