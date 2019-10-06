Sayısal Loto sonuçları... Büyük ikramiye 10 milyona dayandı...

Her çarşamba ve cumartesi günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi dün saat 21.15'te yapıldı. 1259. çekilişte yine 6 bilen çıkmadı. 9.164.652,81 TL gelecek çarşamba gününe devretti.

5 Ekim Sayısal Loto çekişinde düşen numaralar şöyle: 06-19-23-24-27-34





Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 636 lira 55'er kuruş, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 154 bin 443 kişi ise 12 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.