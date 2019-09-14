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14.09.2019 - 20:42 |

Sayısal Loto sonuçları canlı izle...

Haftanın iki günü gerçekleşen Sayısal Loto'nun canlı yayını Milli Piyango İdaresi tarafından yayınlanıyor. Televizyon başında olamayanlar Sayısal Loto canlı yayınını internetten izlemek istiyor. Sayısal Loto çekilişini 21.15'te canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Sayısal Loto sonuçları canlı izle...

Her hafta milyonlar dağıtan Sayısal Loto'nun canlı yayını saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınlanacak. Sayısal Loto oynayanlar, düşen şanslı numaraları anında görmek istiyorlar... 14 Eylül Sayısal Loto çekilişini saat 21.15'te izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SAYISAL LOTO CANLI İZLE

GEÇEN ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1252. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 389 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 97 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 951 kişi ise 13 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Zonguldak'ta meydan kavgasıZonguldak’ta inşaatta çalışan işçiler ile elektrik tesisatçısı arasında önceden yaşandığı iddia edilen husumet üzerine kavga çıktı. Adeta meydan savaşını andıran olayda 5 kişi yaralandı.
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