Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Kasım 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam yapılacak. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruşluk ikramiye devretmişti. Bu akşam 6 bilen çıkacak mı merak konusu.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi "mpi.gov.tr" üzerinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş 21.15'te başlayacak. Çekiliş sonuçları belli olduğunda şanslı numaraları haberimizden de görebileceksiniz.