09.11.2019 - 13:40 |
Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Kasım 2019
Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam yapılacak. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Peki, Sayısal Loto çekilişi çekilişi saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam yapılacak. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruşluk ikramiye devretmişti. Bu akşam 6 bilen çıkacak mı merak konusu.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi "mpi.gov.tr" üzerinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş 21.15'te başlayacak. Çekiliş sonuçları belli olduğunda şanslı numaraları haberimizden de görebileceksiniz.
THY'den 10 Kasım paylaşımı! 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik'Türk Hava Yolları'nın (THY), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan videosunda, 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi göremedik' mesajı verildi. THY'nin sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım'a özel bir video paylaşıldı. 38 saniyelik videoda bulutların üzerinde 'Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel bir mavi göremedik mesajı verilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.