SayÄ±sal Loto'da 2. devir! 26 Ekim SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±

SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 1265. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca bÃ¼yÃ¼k ikramiye bu haftada devretti. Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi SayÄ±sal Loto'da haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 4, 6, 21, 29, 30 ve 47 olarak belirlendi.

SayÄ±sal Loto 1265. hafta Ã§ekiliÅŸinde 5 bilen 118 kiÅŸi 7.271,50 TL, 4 bilen 6.813 kiÅŸi 95,05 TL, ve son olarak 3 bilen 130.619 kiÅŸi 13,10 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu.

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