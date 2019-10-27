SayÄ±sal Loto'da 2. devir! 26 Ekim SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±

27.10.2019 - 09:54 |
SayÄ±sal Loto'da 2. devir! 26 Ekim SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ±
SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi SayÄ±sal Loto'da dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirilen 1265. hafta Ã§ekiliÅŸinde altÄ± bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca bÃ¼yÃ¼k ikramiye 2. kez devretti. Ä°ÅŸte SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±nda kazandÄ±ran numaralar...
SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 1265. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca bÃ¼yÃ¼k ikramiye bu haftada devretti. Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi SayÄ±sal Loto'da haftanÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 4, 6, 21, 29, 30 ve 47 olarak belirlendi.
SayÄ±sal Loto 1265. hafta Ã§ekiliÅŸinde 5 bilen 118 kiÅŸi 7.271,50 TL, 4 bilen 6.813 kiÅŸi 95,05 TL, ve son olarak 3 bilen 130.619 kiÅŸi 13,10 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu.
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Asker eÄŸlencelerinde magandalar trafikte havaya ateÅŸ açtÄ±Ä°stanbulâ€™da asker uÄŸurlamak için Bahçelievler ve Sultanbeyliâ€™de eÄŸlence düzenleyen ÅŸehir magandalarÄ±, meÅŸaleler yakÄ±p yüksek sesli müzik açtÄ±ktan sonra konvoy halinde çÄ±ktÄ±klarÄ± caddelerde tabancalarla havaya ateÅŸ açtÄ±. BinalarÄ±n arasÄ±nda da havai fiÅŸek fÄ±rlatan ÅŸahÄ±slar, trafikte ise yanlama hareketi yaparak, abartÄ± egzoz kullanarak ve patinaj çekerek ortalÄ±ÄŸÄ± dumana boÄŸdu. O anlar kameralara yansÄ±dÄ±.