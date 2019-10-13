13.10.2019 - 09:19 |
Sayısal Loto'da bir devir daha! 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango idaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da bir devir daha gerçekleştirildi. 7. kez devreden Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 13.600.971,21 TL'ye ulaştı. İşte 1261. hafta çekilişinde kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından 1261. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı 7. kez devretti. 7 haftadır altı bilen çıkmayan Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 21, 27, 37 ve 46 olarak açıklandı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 13.600.971,21 TL'ye ulaştı.
Sayısal Loto'da 5 bilen 163 kişi 6.453,50 TL, 4 bilen 8.698 kişi 90,85 TL, ve son olarak 3 bilen 158.577 kişi 13,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
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