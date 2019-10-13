Sayısal Loto'da bir devir daha! 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından 1261. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı 7. kez devretti. 7 haftadır altı bilen çıkmayan Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 21, 27, 37 ve 46 olarak açıklandı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 13.600.971,21 TL'ye ulaştı.

Sayısal Loto'da 5 bilen 163 kişi 6.453,50 TL, 4 bilen 8.698 kişi 90,85 TL, ve son olarak 3 bilen 158.577 kişi 13,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.