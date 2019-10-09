09.10.2019 - 09:01 |
Sayısal Loto'da büyük ikramiye 10 milyon! Çekiliş saat kaçta?
Sayısal Loto'nun 1260. hafta çekilişi bu hafta gerçekleştirilecek. Milli Piyango idaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 5 haftadır 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiyede katlanmaya devam etti. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 5 haftadır 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarıda 10 milyon Türk Lirasına ulaştı. Sayısal Loto'da bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile büyük ikramiye tutarının 11 milyonu aşması bekleniyor.
Sayısal Loto'da 5 bilen 142 kişi, 6.636,55 TL, 4 bilen 8.293 kişi 86,05 TL, ve son olarak 3 bilen 154.443 kişi 12,15 TL tutarında ikamiyenin sahibi oldu. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta çekilecek?
Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.
Londra'da uçağın üstüne yatarak 'iklim protestosu' yaptıİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protestolar kapsamında bir 'Yok Oluş İsyan' (Extinction Rebellion) aktivisti British Airways'a ait uçağın üstüne tırmandı. Bulunduğu yerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan James Brown isimli adam, bir süre sonra uçağın üzerine yatarak protestosuna devam etti.