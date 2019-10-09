Sayısal Loto'da büyük ikramiye 10 milyon! Çekiliş saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 5 haftadır 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarıda 10 milyon Türk Lirasına ulaştı. Sayısal Loto'da bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile büyük ikramiye tutarının 11 milyonu aşması bekleniyor.

Sayısal Loto'da 5 bilen 142 kişi, 6.636,55 TL, 4 bilen 8.293 kişi 86,05 TL, ve son olarak 3 bilen 154.443 kişi 12,15 TL tutarında ikamiyenin sahibi oldu. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta çekilecek?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.