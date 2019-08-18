18.08.2019 - 09:36
Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişiye isabet etti! Sayısal Loto 17 Ağustos çekiliş sonuçları
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da altı haftadır altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye katlanmaya devam etmişti. Dün akşam gerçekleştirilen Sayısal Loto 1245. hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 12.815.149,20 TL tutarında büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İadresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto 1245. hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 12.815.149,20 TL tutarında büyük ikramiyenin sahibi oldu.
Sayısal Loto'da büyük ikramiye Afyonkarahisar/Dazkırı ilçesine çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 1245. hafta çekilişinde 5 bilen 154 kişi 6.633,45 TL, 4 bilen 7.969 kişi 96,60 TL, ve son olarak 3 bilen 158.671 kişi 12,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.