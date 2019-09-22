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22.09.2019 - 14:28 |

Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı? 21 Eylül MPİ çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da haftanın 2. çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği şans oyununda dün akşam kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte merakla araştırılan 21 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı? 21 Eylül MPİ çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdare resmi internet sitesi üzerinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 21 Eylül Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları haberimizde...

21 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

2 - 6 - 7 - 23 -  37 - 40

Sayısal Lotoda hangi numaralar kazandırdı 21 Eylül MPİ çekiliş sonuçları


Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube 
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