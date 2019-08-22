Sayısal Loto'da ilk devir! Sayısal Loto 21 Ağustos çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1246. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.164.599,48 TL tutarındaki büyük ikramiye devretti.

Sayısal Loto'da 5 bilen 67 kişi 6.954,05 TL tutarında ikramiye sahibi olurken 4 bilen 3.601 kişi 97,35 TL, ve son olarak 3 bilen 71.024 kişi 13,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI