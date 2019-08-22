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22.08.2019 - 07:08

Sayısal Loto'da ilk devir! Sayısal Loto 21 Ağustos çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İadresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1246. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca ilk devir gerçekleşti. Peki Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı.

Sayısal Loto'da ilk devir! Sayısal Loto 21 Ağustos çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1246. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1.164.599,48 TL tutarındaki büyük ikramiye devretti.

Sayısal Loto'da 5 bilen 67 kişi 6.954,05 TL tutarında ikramiye sahibi olurken 4 bilen 3.601 kişi 97,35 TL, ve son olarak 3 bilen 71.024 kişi 13,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Lotoda ilk devir Sayısal Loto 21 Ağustos çekiliş sonuçları

 

Erzurum'da silahlı kavgaErzurum'un Horasan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, biri polis memuru 5 kişi yaralandı.
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