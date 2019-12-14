Sayıştay ‘ek ders’ ücretini geri istedi

Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne gönderilen yazıda, Sayıştay önce mevzuatı hatırlatarak ardından bir üniversitede eğer ara sınav (vize) dönemlerinde sadece sınavlar yapılıyor (dersler yapılmıyor) ise bu ara sınav dönemlerine ilişkin öğretim elemanlarına herhangi bir ek ders ücreti verilmesinin söz konusu olmayacağını hatırlattı. Sayıştay fakültede öğretim elemanlarına verilen 75 bin 598 TL’nin kamu zararı ortaya çıkardığını kaydederek, üniversiteden savunma istedi. Fakültenin ve üniversitenin geri ödeme yaptıkları öğrenilirken birçok üniversitede bu durumun yaşandığı belirtildi.



YÖK’e başvurdu



Eğitim Bir Sen, sınav görevi karşılığı ek ders yükünün mecburi ders yüküne sayılması gibi hatalı bir yaklaşımla ödeme yapılamayacağı yönünde görüşler ileri sürüldüğü gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurdu. Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, YÖK ile görüştüklerini belirterek, şunları söyledi:



“Sayıştay müfettişleri denetime gitmiş oldukları okullarda sınavlarda görev alan arkadaşların ek ders ücretlerini kestiler, ki kesemezler bu yanlış bir uygulama. Aynı zamanda 2 yıllık olarak geçmiş ödenen ücreti talep etmektedirler. Bu tahsilat dekanlardan da talep ediliyor. Bu da son derece yanlış ve haksız bir talep. YÖK tarafından bir düzenleme yapılarak konunun düzeltilmesi gerekir.”