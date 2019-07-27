Sebahat ve Melahat filminin başrol oyuncuları kim?
Hasan Kalender'in yönetmen koltuğunda oturduğu 2015 yapımı film komedi türünde. İki yakın arkadaş olan Sebahat ve Melahat Trabzon'da yaşar. Gurbete giden kocalarının peşine düşen ikili beklemedikleri durumlarla karşı karşıya kalırlar. Sebahat ve Melahat karakterlerini kim canlandırıyor?
Sebahat ve Melahat, Trabzon'un bir köyünde yaşayan iki yakın arkadaştır. Kocaları gurbette yaşayan iki arkadaş günlerini bahçede çalışarak geçirirken eşlerinin geri dönmelerini beklerler. Köyde dedikoducu olarak tanınan Güdük Emine bir gün iki arkadaşa kötü bir haber verir. Emine'nin söylediğine göre ikilinin kocaları başka kadınlarla birlikte Sebahat ve Melahat'ı aldatmaktadır. Başta bunun asılsız bir dedidoku olduğunu düşünen ikili, sonrasında kocalarının Facebook profillerindeki fotoğraflara bakıp söylenenlerin gerçek olduğunu görürler. Kocalarını bulmaya karar veren iki kadın hayatlarında ilk kez yaşadıkları yayladan çıkacak, dahası İstanbul'un karmaşasıyla tanışacaktır. Sebahat ve Melahat kocalarını bulup rezil etmek için her yolu denerken kendilerini hiç de beklemedikleri bir maceranın içinde bulacaklar.
Karadeniz’in yerel yıldızları Seymen Aydın ve Adem Yılmaz'ın kendi tiplemelerini beyazperdeye taşıdığı ve başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni Hasan Kalender. Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Oral, Mehmet Ulusoy, Emin Gümüşkaya, Ece Köroğlu, Bahar Başar ve Sabriye Kara yer alıyor.
OYUNCULAR
Seymen Aydın: Sebahat
Adem Yılmaz: Melahat
Sabriye Kara
Emin Gümüşkaya
Deniz oral
Mehmet Ulusoy
Ece Koroğlu