Sebastiao Salgado’ya Almanya’da Barış Ödülü

Fotoğrafçılığıyla sosyal adalet ve barışı talep ettiği, doğa ve iklim koruma konusunda dünya çapında süren tartışmaya aciliyet kazandırdığı gerekçesiyle barış ödülüne değer görülen sanatçının Instituto Terra adlı doğa derneğiyle biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin yeniden canlandırılmasına katkı sağladığının da altı çizildi.

Önceki gün Frankfurt’taki Paulskirche Kilisesi’nde düzenlenen törenle ödülü takdim edilen sanatçı, törene karısı Leila Wanick ile birlikte katıldı. Ödül töreninde Alman Kitapçılar ve Yayıncılar Birliği Başkanı Heinrich Reithmüller’in konuşma yaptığı sırada göz yaşlarına hakim olamayan Salgado, “Elbette fotoğrafarımın estetik bir boyutu var. Benim ana dilim ışık. Sanırım onu kullanış şeklim de beni diğer fotoğrafçılardan ayıran en büyük etken” diyerek fotoğraflarını tarif etti.

2014 yılında “Dünyanın Tuzu” isimli belgeseliyle Salgado’nun yaşamını anlatan ve usta fotoğrafçıya törende ödülünü takdim eden yönetmen Wim Wenders ise, “Sebastiao Salgado sosyal adalet olmadan, insan onuru tanınmadan, yoksulluk ve açlık gibi koşular sona ermeden barışın mümkün olamayacağını eserlerinde ortaya koymuş bir isim. Onun bu ödülü almasından dolayı çok mutluyum” dedi.