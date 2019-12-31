Şebnem Bozoklu kaç yaşında, aslen nereli? Şebnem Bozoklu kimdir?
Şebnem Bozoklu, 25 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Şebnem Bozoklu, 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne basladı. TV ekranında tanınması ise Canim Ailem dizisinde Meliha karakteri ile basladı. Bu dizide hayat verdiği karakter ile 36. Hürriyet Altın Kelebek'in en iyi Kadın komedi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Bu aksam ekrana gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel sahnesinde performans sergileyecek olan Şebnem Bozoklu'nun nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu. İste Şebnem Bozoklu hakkında merak edilenler.
Şebnem Bozoklu bu aksam O Ses Türkiye Yılbası Özel programında sahne alacak. Oynadıği birçok dizi, sinema filminin yani sıra kariyerine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde baslayan Şebnem Bozoklu aslında isin mutfağından en dibinden geliyor. Öyle olacak ki sektördeki basarisi tesadüfi değil. Şebnem Bozoklu'nun TV ekranında tanınması ise 2008 yiılında yayınlanmaya baslayan Canim Ailem dizisi ile baslıyor. Bu dizide hayat verdiği Meliha karakteri ile herkesçe tanınan Şebnem Bozoklu bu dizide hayat verdiği karakter ile en iyi komedi kadin oyuncusu seçildi. İşte Şebnem Bozoklu filmleri, dizileri ve hayati hakkinda merak edilenler...
ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?
Sebnem Bozoklu 25 Agustos 1979 yilinda Istanbul'da dünyaya geldi.
Baba tarafindan Ispartali; anne tarafindan Misir kökenli Siirtli bir ailenin çocugudur. Anneannesinin, annesinin, teyzesinin bir araya geldiklerinde hep Arapça konustugunu bir röportajda belirtmistir. Çift Moda'da tanismistir. Çocuklugu Suadiye'de geçmistir.
1996'da Kadiköy Kiz Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yilinda mezun oldu. 2001 yilinda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne baslayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yillari arasinda Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansi ile Mondi'nin yönetmenligini yapti. 2006-2007 yillari arasinda TRT'nin Hazir Misiniz? yapiminda canli yayin sunuculugu yapti. Ayni yillar arasinda TRT'nin Elma Kurdu yapiminda hem solistlik hem de kukla oynaticiligi yapti. Bozoklu, Canim Ailem'deki Meliha rolüyle göstermis oldugu basaridan ötürü 36. Hürriyet Altin Kelebek'in (2009) En Iyi Kadin Komedi Oyuncu ödülüne lâyik görülmüstür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Dernegi Oskarlari (2010) En Iyi Kadin Oyuncu ödülünü aldi.
22 Eylül 2010'da Hekimbasi Salih Efendi Yalisi'nda iç mimar Emre Izer ile evlendi. Emre Izer ile evliliklerine 2016 yilinda son veren Sebnem Bozoklu daha sonra bu evliligin üzerinden geçen 3 yilin ardindan Kanat Atkaya ile dünyaevine girdi.
Filmografi
Biz Böyleyiz (2020)
Turkish'i Dondurma (2019)
Sahsiyet (2018)
Cebimdeki Yabanci (2018)
Yok Artik! 2 (2016)
Albüm (2016)
Altinsoylar (2016)
Çifte Saadet (2016) - Perihan
Yok Artik! (2015) - Yapimci (ayrica filmde Asuman rolünü üstlenmistir.)
Niyazi Gül Dört Nala - Hediye
Ümmü Sibyan:Zifir - Yapimci
Ulan Istanbul - Yaren Nevizade
Galip Dervis - Sevin Sezgin (Konuk Oyuncu)
Cesur Hemsire - Ceyda
Bizim Yenge - Filiz
Canim Ailem - Meliha/Melos
Derman, - Vildan
Tiyatro Kilçik Aysegül Hindistan'da
Müjdat Gezen Tiyatrosu, Hamlet
Müjdat Gezen Tiyatrosu, Böylesi Bir Ask
Emret Komutanim
Selena (Bakici Ceylan)
Çisenti Sanat, Alaaddin'in Sihirli Lambasi
Çisenti Sanat, Dikkatli Çocuk
Vesaire Vesaire (film)
Ögleden Sonra (film)
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculari, Sihirli Flüt Müzikali
Müjdat Gezen Oyunculari, Karmakarisik
Müjdat Gezen Oyunculari, A. Pantolonun Kemeridir
Müjdat Gezen Oyunculari, Yalanci
Belirsizlik Meselesi (film)
Tesadüfi (film)
Tiyatro
Arzu Tramvayi, BKM & ID Iletisim, 2017
Kaplan Sarilmasi, Toy Istanbul, 2016
Bezirgan, Istanbul Halk Tiyatrosu, 2012
Festen/Kutlama, Dot, 2011
Seslendirme
TRT, Avrupa Yayin Birligi Çocuk Filmleri
TRT, Kasaba (animasyon karakter seslendirme)
TRT, Gezgin ile Firfir (animasyon karakter seslendirme)
Yardimci yönetmenlik
TiyatroKare, Iki Oda Bir Sinan (2005-2006)
Istanbul Sehir Tiyatrolari, Ben Anadolu (2003-2004)
Ödülleri
Vefa Lisesi 14. Kemal Sunal Kültür Sanat Haftasi Ödülleri, En Iyi Kadin Tiyatro Oyuncusu, (Arzu Tramvayi), 2019
Istanbul Kültür Üniversitesi Ödülleri, Yilin En Begenilen Kadin Tiyatro Sanatçisi, (Arzu Tramvayi), 2018
Harbiye Leo Kulübü Ödülleri, En Harbi Kadin Tiyatrocu Ödülü (Arzu Tramvayi), 2018
22. Sadri Alisik Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yilin En Basarili Kadin Oyuncusu (Komedi) (Albüm)