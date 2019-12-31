Şebnem Bozoklu kaç yaşında, aslen nereli? Şebnem Bozoklu kimdir?

Şebnem Bozoklu bu aksam O Ses Türkiye Yılbası Özel programında sahne alacak. Oynadıği birçok dizi, sinema filminin yani sıra kariyerine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde baslayan Şebnem Bozoklu aslında isin mutfağından en dibinden geliyor. Öyle olacak ki sektördeki basarisi tesadüfi değil. Şebnem Bozoklu'nun TV ekranında tanınması ise 2008 yiılında yayınlanmaya baslayan Canim Ailem dizisi ile baslıyor. Bu dizide hayat verdiği Meliha karakteri ile herkesçe tanınan Şebnem Bozoklu bu dizide hayat verdiği karakter ile en iyi komedi kadin oyuncusu seçildi. İşte Şebnem Bozoklu filmleri, dizileri ve hayati hakkinda merak edilenler...

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Sebnem Bozoklu 25 Agustos 1979 yilinda Istanbul'da dünyaya geldi.

Baba tarafindan Ispartali; anne tarafindan Misir kökenli Siirtli bir ailenin çocugudur. Anneannesinin, annesinin, teyzesinin bir araya geldiklerinde hep Arapça konustugunu bir röportajda belirtmistir. Çift Moda'da tanismistir. Çocuklugu Suadiye'de geçmistir.

1996'da Kadiköy Kiz Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yilinda mezun oldu. 2001 yilinda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne baslayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yillari arasinda Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansi ile Mondi'nin yönetmenligini yapti. 2006-2007 yillari arasinda TRT'nin Hazir Misiniz? yapiminda canli yayin sunuculugu yapti. Ayni yillar arasinda TRT'nin Elma Kurdu yapiminda hem solistlik hem de kukla oynaticiligi yapti. Bozoklu, Canim Ailem'deki Meliha rolüyle göstermis oldugu basaridan ötürü 36. Hürriyet Altin Kelebek'in (2009) En Iyi Kadin Komedi Oyuncu ödülüne lâyik görülmüstür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Dernegi Oskarlari (2010) En Iyi Kadin Oyuncu ödülünü aldi.

22 Eylül 2010'da Hekimbasi Salih Efendi Yalisi'nda iç mimar Emre Izer ile evlendi. Emre Izer ile evliliklerine 2016 yilinda son veren Sebnem Bozoklu daha sonra bu evliligin üzerinden geçen 3 yilin ardindan Kanat Atkaya ile dünyaevine girdi.

Filmografi

Biz Böyleyiz (2020)

Turkish'i Dondurma (2019)

Sahsiyet (2018)

Cebimdeki Yabanci (2018)

Yok Artik! 2 (2016)

Albüm (2016)

Altinsoylar (2016)

Çifte Saadet (2016) - Perihan

Yok Artik! (2015) - Yapimci (ayrica filmde Asuman rolünü üstlenmistir.)

Niyazi Gül Dört Nala - Hediye

Ümmü Sibyan:Zifir - Yapimci

Ulan Istanbul - Yaren Nevizade

Galip Dervis - Sevin Sezgin (Konuk Oyuncu)

Cesur Hemsire - Ceyda

Bizim Yenge - Filiz

Canim Ailem - Meliha/Melos

Derman, - Vildan

Tiyatro Kilçik Aysegül Hindistan'da

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Hamlet

Müjdat Gezen Tiyatrosu, Böylesi Bir Ask

Emret Komutanim

Selena (Bakici Ceylan)

Çisenti Sanat, Alaaddin'in Sihirli Lambasi

Çisenti Sanat, Dikkatli Çocuk

Vesaire Vesaire (film)

Ögleden Sonra (film)

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculari, Sihirli Flüt Müzikali

Müjdat Gezen Oyunculari, Karmakarisik

Müjdat Gezen Oyunculari, A. Pantolonun Kemeridir

Müjdat Gezen Oyunculari, Yalanci

Belirsizlik Meselesi (film)

Tesadüfi (film)

Tiyatro

Arzu Tramvayi, BKM & ID Iletisim, 2017

Kaplan Sarilmasi, Toy Istanbul, 2016

Bezirgan, Istanbul Halk Tiyatrosu, 2012

Festen/Kutlama, Dot, 2011

Seslendirme

TRT, Avrupa Yayin Birligi Çocuk Filmleri

TRT, Kasaba (animasyon karakter seslendirme)

TRT, Gezgin ile Firfir (animasyon karakter seslendirme)

Yardimci yönetmenlik

TiyatroKare, Iki Oda Bir Sinan (2005-2006)

Istanbul Sehir Tiyatrolari, Ben Anadolu (2003-2004)

Ödülleri

Vefa Lisesi 14. Kemal Sunal Kültür Sanat Haftasi Ödülleri, En Iyi Kadin Tiyatro Oyuncusu, (Arzu Tramvayi), 2019

Istanbul Kültür Üniversitesi Ödülleri, Yilin En Begenilen Kadin Tiyatro Sanatçisi, (Arzu Tramvayi), 2018

Harbiye Leo Kulübü Ödülleri, En Harbi Kadin Tiyatrocu Ödülü (Arzu Tramvayi), 2018

22. Sadri Alisik Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yilin En Basarili Kadin Oyuncusu (Komedi) (Albüm)