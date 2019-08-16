Seda Bakan kiminle evli? Seda Bakan kaç yaşında?

10 Ekim 1985'te Gebze'de doğan Seda Bakan, dizi ve sinema oyuncusu.

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.

Tv8 de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.

Filmografisi



Öldür Beni Sevgilim -(2018)

Arif V 216 -(2018) (Pembe Şeker/Alev)

Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ) [3]

Kara Bela (2015) (Burcu)[4]

Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)[5]

Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)

Şen Yuva (2010) (Oya)

Umut (2009) (Meryem) [6]

Geniş Aile (2009) (Esma)

Makber (2009) (Güneş)[7]

Adanalı (2008-2009) (Başak)

Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)[8]