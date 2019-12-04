Seda Demir kimdir, kaç yaşında? Seda Demir biyografisi

Seda Demir, Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bir dönem Kanal D ekranında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Sedef karakteri ile akıllarda yer eden Seda Demir, daha sonraki süreçte Survivor'a katıldı. Yaprak Dökümü dizisinin ardından Yıldız Masalı, İntikam ve Beyaz Karanfil adlı dizilerde rol alan Seda Demir ilk sinema deneyimini ise 2015 yılında Evlenmeden Olmaz adlı filmde Ayşe karakteri ile yaşadı.

SEDA DEMİR KİMDİR?

Fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetse de çekimlere katıldı. İlk işi Türkiye İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Selen karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

FİLMOGRAFİSİ

2007-2010 Yaprak Dökümü (Sedef)

2011 Yıldız Masalı (Sude)

2013 İntikam (Selen)

2014 Beyaz Karanfil (Elif)

SİNEMA

2015 Evlenmeden Olmaz (Ayşe)

TİYATRO

72. Koğuş