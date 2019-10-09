Seda Sayan ile Yemekteyiz Gaziantep yarışmacıları kimler?

Birbirinden hırslı yarışmacıların yer aldığı Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması bu hagta Gaziantep'te çekiliyor. Gaziantepli yarışmacıların birbirleriyle mücadelesi izleyenleri meraklandırıyor. Birbirinden farklı ve yöresel yemeklerin yarıştığı Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak merak konusu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

Selda Öztürk kimdir?

Selda Öztürk, 38 yaşında ve ev hanımı. Üç çocuk annesi olan yarışmacı, sosyal medyadan yemek siparişleri alarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Şenel Oğuz kimdir?

Şenel Oğuz, 29 yaşında ve muhasebeci. Mutfakta vakit geçirmekten keyif alan yarışmacı, birinci olacağına inanıyor.

Ayaz Mehmet Kaya kimdir?

Ayaz Mehmet Kaya, 43 yaşında. Evli ve bir çocuk babası olan yarışmacı, iddialı menü hazırlayacak.

Fatma Vanlıoğlu kimdir?

Kömbe ustası olan Fatma Vanlıoğlu 54 yaşında. Yarışmacıya yakın çevresi "Organik Fatma Bacı" diyor.

Aycan Polat kimdir?

Aycan Polat, 27 yaşında ve 2 çocuk annesi. Ev hanımı olan yarışmacı, Gaziantep'in en güzel sunumunu yapacağını iddia ediyor.