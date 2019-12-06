Seda Sayan ile Yemekteyiz'de kim kazandı? 6 Aralık Yemekteyiz birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz yarışmasını takip edenler, bu hafta kimin birinci olduğumu araştırıyor. Haftanın farklı günlerinde yarışan yarışmacıların yemek mücadelesi sonunda puanlar veriliyor. Yarışmacıların birbirlerinie verdiği puanlar sonrasında, Seda Sayan'ın da yarışmacılara verdiği puanlar toplanarak, haftanın birincisi belirleniyor. Peki bu hafta Yemekteyiz'de kim kazandı? İşte 6 Aralık 2019 Cuma günü Yemekteyiz birincisi...

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Yemekteyiz'in 2-6 Aralık 2019 haftasının birincisi, bu akşam yayınlanan final bölümü sonunda açıklanacak.