Seda Sayan ile Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları kimler? (26-30 Ağustos haftası)

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Yemekteyiz'in yeni bölümünde heyecan dorukta. Her gün farklı yarışmacıların yarıştığı Yemekteyiz'de bu hafta kim kazanacak merak konusu. İşte Yemekteyiz'in 26 - 30 Ağustos haftası yarışmacıları haberimizde...

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

SİNAN YILDIZ KİMDİR?





Evli ve üç çocuklu olan Sinan Yıldız, aşçılık yaparak geçimini sağlıyor. Sinan Yıldız haftanın ilk gününde yarıştı.

SİBEL AKAN TANYERİ KİMDİR?





Haftanın ikinci gününde 24 yaşındaki Sibel Akan Tanyeri yarışacak. Sibel Akan Tanyeri, cilt bakımı gibi kadınlara yönelik konularda videolar çeken bir youtuber. Sibel Akan Tanyeri, haksızlığa tahammülü olmadığını belirtiyor.

HAYRİYE TARLAR BİRDEN KİMDİR?





Haftanın üçüncü gününde İstanbul'da yaşayan 49 yaşındaki Hayriye Tarlar Birden yarışacak. Aslen Antepli olan Hayriye Tarlar Birden, iki çocuk annesi. Birçok farklı işte çalışan Hayriye Tarlar Birden, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle çalışmıyor.

AYSUN HOCAOĞLU KİMDİR?





Haftanın dördüncü gününde İstanbul'da ailesiyle yaşayan 31 yaşındaki Aysun Hocaoğlu yarışacak. Aslen Ardahanlı olan Aysun Hocaoğlu gıda mühendisi. Aysun Hocaoğlu, malzemeleri iyi tanımasını, yemek yaparken avantaja çevirebiliyor.

GÜNGÖR GÜNDÜBEY KİMDİR?





Haftanın beşinci gününde Güngör Gündüzbey yarışacak. 60 Yaşındaki Güngör Gündüzbey, 43 yıldır evli ve 3 çocuk annesi. Güngör Gündüzbey sakin biri gibi görünse de damarına basıldığında başka biri olduğunu belirtiyor.