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10.09.2019 - 11:05

Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yarışmacıları kimler?(9-13 Eylül 2019 haftası)

TV8 kanalının beğeniyle izlenilen Seda Sayan ile Yemekteyiz bu hafta da tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden hırslı yarışmacıların bulunduğu Seda Sayan ile Yemekteyiz'de kimler yarışacak? İşte 9-13 eylül 2019 hafta Yemekteyiz'de mücadele edecek yarışmacılar...

Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yarışmacıları kimler?(9-13 Eylül 2019 haftası)

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı lezzetler sunulacak. Peki hangi yarışmacı birinci olacak? 13 Eylül Cuma günü hafta finaliyle birlikte 10 bin liranın kazananı açıklanacak.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ'İN YARIŞMACILARI KİMLER?

ENİS ANDAÇ KİMDİR?

Seda Sayan ile Yemekteyizin yarışmacıları kimler(9-13 Eylül 2019 haftası)

Aslen Amasyalı olan Enis Andaç, ses sanatçısı. 40 Yaşında ve hayvansever. Enis Andaç, yermek bilgisine son derece güveniyor.

MÜZEYYEN ESER KİMDİR?

Seda Sayan ile Yemekteyizin yarışmacıları kimler(9-13 Eylül 2019 haftası)

43 Yaşında olan Müzeyyen Eser, yazar. Aslen Ispartalı olan Müzeyyen Eser, kısa bir süre önce evlilik nedeniyle İstanbula yerleşmiş. Son derece iddialı olan Müzeyyen Eser, kendini şimdiden birinci ilan ediyor.

NEŞE KIR KİMDİR?

Seda Sayan ile Yemekteyizin yarışmacıları kimler(9-13 Eylül 2019 haftası)

29 Yaşında olan Neşe Kır, tarih öğretmeni. Evli ve 1 çocuk annesi olan Neşe Kır, sözünün kesilmesine ve yüksek sesle konuşulmasını hoş karşılamıyor.

 YILDIZ AYDOĞDU KİMDİR?

Seda Sayan ile Yemekteyizin yarışmacıları kimler(9-13 Eylül 2019 haftası)

Aslen Tokatlı olan 40 yaşındaki Yıldız Aydoğdu, idari işler sorumlusu. Evli ve 1 çocuk annesi olan Yıldız Aydoğdu, boş zamanlarını gezerek değerlendirdiğini söylüyor. Yıldız Aydoğdu aynı zamanda elinin lezzetine çok güvendiğini belirtiyor.

EBRU EĞİNOĞLU KİMDİR?

Seda Sayan ile Yemekteyizin yarışmacıları kimler(9-13 Eylül 2019 haftası)

47 Yaşındaki Ebru Eğinoğlu, köşe yazarı. Eski bir haber spikeri olan Ebru Eğinoğlu, şu sıralar bir internet sitesine köşe yazıları yazıyor. Ebru Eğinoğlu boş vakitlerini piyano çalarak değerlendiriyor.

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