Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen ile Bora Akkaş boşanıyor mu?

SEDA TÜRKMEN VE BORA AKKAŞ BOŞANIYOR MU?



Fatih Harbiye, Hayatımın Aşkı, Kanatsız Kuşlar ve Benim Tatlı Yalanım adlı dizilerde rol alan Seda Türkmen ile kendisi gibi oyuncu eşi Bora Akkaş, iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen bir düğünle evlenmişti.

Magazin gündeminde çiftin evliliğinin birinci yılı dolmadan boşanmanın eşiğine geldiği yer almıştı. Ancak daha sonra barıştıklarına dair haberler çıkmıştı.

Aradan iki yıl geçtikten sonra oyuncu çiftten Seda Türkmen avukatı Burcu Ergin aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak iki yıllık eşi Bora Akkaş’a boşanma davası açtı.

Seda Türkmen’in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığı ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtildi.

Seda Türkmen’in avukatı mahkemeye ‘anlaşmalı’ boşanma protokolü sundu. Protokole göre çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacak. Mal paylaşımı ve tasfiyesi konusunda herkesin malı kendinde kalacak



SEDA TÜRKMEN KİMDİR?



1 Ocak 1986 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 8 yıl keman eğitimi alan Seda Türkmen aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Usta isimleri de kadrosunda yer aldığı Papatyam ve Annem Uyurken dizileriyle dikkatleri üzerine çekti.



Fatih Harbiye dizisinin kadrosunda yer aldı. 19 Ağustos 2017 tarihinde kendisinden üç yaş küçük olan meslektaşı Bora Akkaş ile nikah masasına oturdu.