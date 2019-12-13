Sedat Simavi ödülleri verildi

TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasının ardından ödül takdimlerine geçildi.

Bu yıl 329 kişi ve eserin aday olduğu Simavi Ödülleri dokuz dalda 16 isme verildi. “Gazetecilik” dalında Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “Orman Yangınlarının Perde Arkası ve Türk Hava Kurumu Uçakları Neden Uçurulmadı” konulu köşe yazıları nedeniyle Tuncay Mollaveisoğlu ödül aldı.

Ödülünü Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu verdi.