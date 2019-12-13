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13.12.2019 - 07:50 | | İSTANBUL Milliyet

Sedat Simavi ödülleri verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2019 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları önceki gün Levent’teki Yapı Kredi Plaza D Blok’taki Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Sedat Simavi ödülleri verildi

 

TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasının ardından ödül takdimlerine geçildi.

Bu yıl 329 kişi ve eserin aday olduğu Simavi Ödülleri dokuz dalda 16 isme verildi. “Gazetecilik” dalında Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “Orman Yangınlarının Perde Arkası ve Türk Hava Kurumu Uçakları Neden Uçurulmadı” konulu köşe yazıları nedeniyle Tuncay Mollaveisoğlu ödül aldı.

Ödülünü Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu verdi.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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