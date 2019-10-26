Sedef hastalığında depresyona dikkat

Dünyada 125 milyon, Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişinin sedef hastası olduğu, yanlış bilgilerin hastaların hayatlarını zorlaştırdığı belirtildi. Uzmanlar, sedef hastalarının yüzde 25’inde depresyon ve anksiyete, yüzde 10’unda ölme isteği görüldüğünü belirtirken, hastalığın teşhis ve tedavisine geç ulaşmanın sorun olduğunun altı çizildi. Prof. Dr. Sibel Alper, “Sedef hastalarının yüzde 40’ına çeşitli yerlerde hizmet verilmiyor” dedi.