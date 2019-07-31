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31.07.2019 - 12:56

Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay kaç yaşında?

30 Eylül 1992'de doğan Sefa Doğanay, komedyen ve oyuncu. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında taklit yapma yeteneğini göstererek, 2. sezonun şampiyonu oldu ve para ödülü kazanmıştı.

Sefa Doğanay kimdir? Sefa Doğanay kaç yaşında?

İlk ve ortaokulu Samsun Gazipaşa İlköğretim Okulunda okudu. Liseyi ise Samsun Namık Kemal Lisesi'nde okudu. Okul yıllarında çeşitli değişim ve sosyal projelerde görevler aldı. Taklit yeteneğini çok küçük yaşlarda keşfeden Sefa, izlediği tüm sanatçıların taklitleri yanı sıra çevresinde bilinen ve tanınan kişileri de taklit ederek herkesin sempatisini kazandı. 2010 yılında kazandığı İstanbul Marmara Üniversitesi'nde İşletme bölümünde 3. sınıfta öğrenimine devam etmektedir.2011 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında taklit yapma yeteneğini gösterdi. 2. sezonun şampiyonu olarak para ödülü kazandı. En son, Çocuklar Duymasın dizisinde Hami karakterini canlandırmıştı.

Taklit yaptığı kişiler: Bülent Ersoy, Nihat Doğan, Burhan Altıntop (Engin Günaydın), Yıldız Tilbe, Seda Sayan, Gönül Yazar, Soner Sarıkabadayı, Zeki Müren ve Hürrem Sultan (Meryem Uzerli), Selahattin (Olgun Şimşek), Küçük Emrah, Mabel Matiz, Canan Karatay, Fatih Terim ve Vasfiye teyze (Gonca Vuslateri).

Filmografi

Çocuklar Duymasın (Hami) (TV Dizisi)  - 2011/2012

Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile görüntülendiErzurum’da yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor. Kurulan fotokapanlarla Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü ormanlarında vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi türler görüntülendi.
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