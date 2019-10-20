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20.10.2019 - 11:56 | | DHA

Sefa'nın intiharında 'Mavi Balina' şüphesi!

Kayseri’de, fabrika işçisi Sefa G. (22), iple kendisini doğal gaz borusuna asarak, yaşamına son verdi. Yakınları, Sefa G.'nin 'Mavi Balina' adlı oyunu oynadığını öne sürdü.

Sefa'nın intiharında 'Mavi Balina' şüphesi!

Olay, dün akşam, Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'ta meydana geldi. Annesi ile birlikte yaşayan, mobilya fabrikası işçisi Sefa G., evde yalnız olduğu sırada, kendisini doğal gaz borusuna sicim ipiyle astı. Bir süre sonra eve gelen yakınları, Sefa G.'yi boruya asılı bulunca sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sefa G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHARINI SOSYAL MEDYADAN ARKADAŞINA İZLETMİŞ

Sefa G.'nin, cep telefonunda yapılan incelemede, intiharını sosyal medya hesabından, Balıkesir'de yaşayan arkadaşına canlı izlettiği tespit edildi. Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan yakınları, Sefa G.'nin, 'Mavi Balina' oyunu oynadığını öne sürdü. Sefa G.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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