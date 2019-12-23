Seferin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı konusu nedir?

Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Sefirin Kızı dizisi hakkında merak edilen sorulardan biri de dizinin çekim yeri. Peki Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisinin konusu nedir? İşte dizi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Karadağ, Muğla ve İstanbul'da çekiliyor.

SEFİRİN KIZI 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir.

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare’nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar’dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.