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22.12.2019 - 01:47 | | DHA

Seferler iptal! Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle,  İDO çok sayıda seferini BUDO da tüm seferleri iptal etti.

Seferler iptal! Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Etkili olan Lodos nedeniyle, Sarayburnu ve Cankurtaran sahil boyunca dalgaların yükseldiği görüldü. İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamalarla Yalova ve Bursa seferlerini iptal etti. 

İDO bu sabah 7.45 ile 15.30 arasındaki; Yenikapı-Yalova, Bursa-Büyükçekmece, Bursa-Kadıköy, Kadıköy-Yanikapı-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. BUDO da bugünkü tüm seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. 

Seferler iptal Meteoroloji uyarmıştı İstanbulda etkili olmaya başladı

 

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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