Sefirin Kızı 2. bölümde neler yaşandı? Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Sefirin Kızı 2. bölüm ile bu akşam yeniden ekrana geliyor. Pazartesi akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı dizisinde Nare, Akın'ı öldürdüğünü düşünerek kızı Melek'i Sancar'a emanet edip intihar etmenin planları içerisindedir. Kızı Melek'i babasına emenat eden Nare intihar için hamlesini yapacağı sırada babası Güven'in Gediz'e ulaşması ve kızının hayatının tehlikede olabileceğini söylemesinin ardından Sancar ve Gediz, Nare'yi bulmak için harakete geçer. Neyse ki Nare intihara kalkışmadan kendisine ulaşırlar. Sancar bir kez daha Nare'yi sorumsuzlukla suçlar. Güven kızı Nare'ye Akın'ın ölmediğini ve her şeyin kendi kontrolü altında olduğunu söyler.

Montenegro'ya geri dönmeleri konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını ileten Güven beklenmedik bir yanıtla karşılaşır. Melek'i artık memleketinde babasının yanında büyütmek istediğini söylemesinin ardından Güven, Türkiye'ye gelmek için kolları sıvar.

Öte yandan babası Sancar'a bıraktığı Melek'i geri almak ister. Sancar ise Melek'i bu kadar kolay bırakmaya niyetli değildir. Vekaleti Güven'in üzerinde bulunanan Melek, diplomat tarafından alınacaktır.

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

SEFİRİN KIZI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek (Sancar Efeoğlu)

Neslihan Atagül Doğulu (Nare)

Uraz Kaygılaroğlu (Gediz)

Doğukan Polat (Yahya)

Hivda Zizan Alp (Elvan)

Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika)

Erhan Alpay (Akın)

Erdal Küçükkömürcü (Güven)

Gonca Cilasun (Halise)

Tülin Yazkan (Menekşe)

Esra Kızıldoğan (Müge)

Cemre Öktem (Zehra)

Edip Tepeli (Kavruk Ömer)

Beren Gençalp (Melek)

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Bodrum, İstanbul'un yanı sıra çekimlerin bir bölümü de Montenegro'da gerçekleştirildi