Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 2. bölümde Güven, Meleği alıp götürdü

Sefirin Kızı dizisi 2. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Pazartesi akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Sefirin Kızı dizisinde bu hafta Akın'ın öldüğünü düşünen Nare, kızı Melek'i babası Sancar Efe'ye bırakır ve intihar etmek için hikayenin başladığı kulübeye gider. Güven kızının hayatının tehlikede olduğunu düşünür ve Gediz ile iletişime geçer. Sancar ve Gediz olaya müdahil olmak ve Nare'nin intiharına engel olmak için harekete geçer. Babası Güven ile iletişime geçen Nare, Akın'ın ölmediğini anlayınca Melek ile yeni bir hayat kurmak için plan yapsa da Sancar Efe yıllar sonra kızına kavuşmuş olması nedeniyle buna sıcak bakmayacaktır.

Ekrana gelen son bölümde Melek ile kaçış planı yapan Nare ona planın tüm detaylarını anlatır. Sancar Efe, yıllar sonra kızını bulmuş olmanın mutluluğu ile ona sımsıkı sarılmakta bir an olsun kapısından ayrı kalamamaktadır. Menekşe, Melek'in telefon ile konuştuğu sırada Nare ve kızının kaçacağını duyar ve uygun zemin oluşturmak için hamlesini yapar. Nare ve Melek evden çıkmayı başarsa da bu kez polisleri karşısında görür. Diplomat Güven, velayeti kendisinde olan Melek'i alıp uzaklaşır.

SEFİRİN KIZI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI