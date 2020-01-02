02.01.2020 - 12:37 |
Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı | Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?
Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kızlarına kavuşan Nare ve Sancar için durumlar değişiyor. Sancar, Nare'yi kendinden uzaklaştırırken Gediz'den hiç beklenmedik bir çıkış geliyor. Peki, Sefirin Kızı 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?
STAR TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı son olarak 3. bölümü ile ekrana geldi. Pazartesi akşamları yeni bölümü yayınlanan Sefirin Kızı'nın 4. bölüm fragmanı da yayınlandı.
SEFİRİN KIZI 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
6 Ocak Pazartesi ekrana gelmesi beklenen Sefirin Kızı 13 Ocak 2020'de ekrana gelecek. Yeni bölüm için bir hafta ara veren dizinin hayranları yeni bölümü merakla bekliyor.
SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM FRAGMANI