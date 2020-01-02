MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı | Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?
ABONE OL
02.01.2020 - 12:37 |

Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı | Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kızlarına kavuşan Nare ve Sancar için durumlar değişiyor. Sancar, Nare'yi kendinden uzaklaştırırken Gediz'den hiç beklenmedik bir çıkış geliyor. Peki, Sefirin Kızı 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı | Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

STAR TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı son olarak 3. bölümü ile ekrana geldi. Pazartesi akşamları yeni bölümü yayınlanan Sefirin Kızı'nın 4. bölüm fragmanı da yayınlandı.

SEFİRİN KIZI 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

6 Ocak Pazartesi ekrana gelmesi beklenen Sefirin Kızı 13 Ocak 2020'de ekrana gelecek. Yeni bölüm için bir hafta ara veren dizinin hayranları yeni bölümü merakla bekliyor.

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM FRAGMANI

Acemi sürücü berber dükkanına daldıÇin'de acemi kadın sürücü, fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, berberin ve o sırada müşterisi olan küçük çocuğun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Neden yayınlanmıyor?

Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Neden yayınlanmıyor?

Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

Sıradaki Haber