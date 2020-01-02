Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı | Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

STAR TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı son olarak 3. bölümü ile ekrana geldi. Pazartesi akşamları yeni bölümü yayınlanan Sefirin Kızı'nın 4. bölüm fragmanı da yayınlandı.

SEFİRİN KIZI 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

6 Ocak Pazartesi ekrana gelmesi beklenen Sefirin Kızı 13 Ocak 2020'de ekrana gelecek. Yeni bölüm için bir hafta ara veren dizinin hayranları yeni bölümü merakla bekliyor.

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM FRAGMANI