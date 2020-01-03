Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayında! Sefirin Kızı dizisi konusu ve başrol oyuncuları!

Sefirin Kızı 3. bölüm ile bu akşam yeniden ekrana geliyor. Pazartesi akşamları yeni bölümleri ile izleyici ile buluşan Sefirin Kızı dizisi 3. bölümde Sancar ve Nare, dedesi tarafından Montenegro'ya götürülen Meleğin peşinden gider. Akın tarafından köşeye sıkıştırılan Güven, Nare'yi geri getirme sözünü tutmuş ve kumar borcundan kurtulacak olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Sancar'ı Melek'i kurtarırken polislere yakalatan Güven, 2 milyon euro karşılığında Melek'i annesi ve babasına bırakmayı kabul eder.

Nare ve Sancar Efe sonunda çocuklarına kavuşmuş ve Türkiye'ye geri dönmek üzere yola çıkmıştır. 13 Ocak tarihinde yeni bölüm ile ekrana gelecek olan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe'yi annesinin evinden geri alan Sancar karısı ile gerdeğe girmiştir. Nare yaşananların ardıdnan deliye dönmüş neye uğradığını şaşırmıştır. Gediz'in Nare'ye olan aşkı sonunda Sancar ve Gediz'i karşı karşıya getirecektir. Sancar, Gediz'in ağzından çıkan cümlelerin ardından neye uğradığını şaşıracaktır.

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek (Sancar Efeoğlu)

Neslihan Atagül Doğulu (Nare)

Uraz Kaygılaroğlu (Gediz)

Doğukan Polat (Yahya)

Hivda Zizan Alp (Elvan)

Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika)

Erhan Alpay (Akın)

Erdal Küçükkömürcü (Güven)

Gonca Cilasun (Halise)

Tülin Yazkan (Menekşe)

Esra Kızıldoğan (Müge)

Cemre Öktem (Zehra)

Edip Tepeli (Kavruk Ömer)

Beren Gençalp (Melek)

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Bodrum, İstanbul'un yanı sıra çekimlerin bir bölümü de Montenegro'da gerçekleştirildi