09.11.2019 - 01:27 |
Sefirin Kızı dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?
Uzun bir aradan sonra Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu 'Sefirin Kızı' dizisiyle ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Dizinin tanıtımı yayınlanırken şimdi oyuncuları ve konusu merak ediliyor.
Sefirin Kızı dizisi yakında başlıyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Projede birçok ünli isim yer alırken Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu başrollarde... Dizi Sancar ve Nare'nin aşkını ele alırken iki aşık tam muratlarına erecekken talihsiz bir olay yaşıyor.
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sefirin Kızı dizisinin henüz ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Tanıtımda ise "yakında" ibaresi yer alıyor.