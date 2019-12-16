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16.12.2019 - 13:57 |

Sefirin Kızı konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Başrollerini Engin Akyürek ile Neslihan Atagül'ün paylaştığı 'Sefirin Kızı' dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Projenin nasıl bir reyting sonucu elde edeceği merak edilirken dizinin konusu, oyuncuları araştırılıyor. Öte yandan dizinin nerede çekildiği de bir başka merak konusu...

Sefirin Kızı konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

 

Sefirin Kızı bu akşam seyitvi karşısına geçecek. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrolünde olduğu dizi, gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’nin hikayesini anlatıyor. İşte dizi hakkındaki her şey...

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

DİZİNİN OYUNCULARI

Engin Akyürek
Neslihan Atagül Doğulu
Uraz Kaygılaroğlu
Doğukan Polat
Hivda Zizan Alp
Özlem Çakar Yalçınkaya
Erhan Alpay
Erdal Küçükkömürcü
Gonca Cilasun
Tülin Yazkan
Esra Kızıldoğan
Cemre Öktem
Edip Tepeli
Beren Gençalp

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi çekimleri Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca Karadağ'da da çekimler gerçekleşti.

İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
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