Sefirin Kızı konusu ve başrol oyuncuları | Sefirin Kızı dizizi nerede çekiliyor?

Sefirin Kızı dizisi ilk bölüm ile yeniden Star TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Pazartesi akşamı ilk bölüm ile ekrana gelen Sefirin Kızı dizisinde yaşanan bekaret sahnesi dizi yayınlandıktan sonra oldukça konuşuldu. Sosyal medyada kadın cinayetleri ve kadın bedeninin metalaştırılması üzerine birçok olumsuz yorum alan diziyi beğenenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazla! Peki Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor. Sefirin Kızı dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

SEFERİN KIZI KONUSU NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek (Sancar Efeoğlu)

Neslihan Atagül Doğulu (Nare)

Uraz Kaygılaroğlu (Gediz)

Doğukan Polat (Yahya)

Hivda Zizan Alp (Elvan)

Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika)

Erhan Alpay (Akın)

Erdal Küçükkömürcü (Güven)

Gonca Cilasun (Halise)

Tülin Yazkan (Menekşe)

Esra Kızıldoğan (Müge)

Cemre Öktem (Zehra)

Edip Tepeli (Kavruk Ömer)

Beren Gençalp (Melek)

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI