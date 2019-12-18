Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Sefirin Kızı ilk bölümüyle pazartesi günü yayınlandı. STAR TV'de ekrana gelen Sefirin Kızı dizisi ile ilgili araştırmalar yoğun ilgi gördü. Dizi hakkında bilgi almak isteyenler Seferin Kızı konusu, Seferin Kızı nerede çekiliyor, Sefirin Kızı oyuncuları kimler sorularını araştırıyor. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler haberimizde...
Pazartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek olan Sefirin Kızı 2. yeni bölüm fragmanını da yayınladı. İlk bölümüyle çok konuşulan Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sefirin Kızı konuus, oyuncuları, ve tüm merak edilenler...
SEFERİN KIZI KONUSU NEDİR?
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.
Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.
Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.
SEFERİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?
Engin Akyürek
Sancar Efeoğlu
Neslihan Atagül Doğulu
Nare
Uraz Kaygılaroğlu
Gediz
Doğukan Polat
Yahya
Hivda Zizan Alp
Elvan
Özlem Çakar Yalçınkaya
Refika
Erhan Alpay
Akın
Erdal Küçükkömürcü
Güven
Gonca Cilasun
Halise
Tülin Yazkan
Menekşe
Esra Kızıldoğan
Müge
Cemre Öktem
Zehra
Edip Tepeli
Kavruk Ömer
Beren Gençalp
Melek
SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sefirin Kızı dizisi Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor.
SEFİRİN KIZI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI