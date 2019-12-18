Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Pazartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek olan Sefirin Kızı 2. yeni bölüm fragmanını da yayınladı. İlk bölümüyle çok konuşulan Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sefirin Kızı konuus, oyuncuları, ve tüm merak edilenler...

SEFERİN KIZI KONUSU NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

SEFERİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek

Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül Doğulu

Nare

Uraz Kaygılaroğlu

Gediz

Doğukan Polat

Yahya

Hivda Zizan Alp

Elvan

Özlem Çakar Yalçınkaya

Refika

Erhan Alpay

Akın

Erdal Küçükkömürcü

Güven

Gonca Cilasun

Halise

Tülin Yazkan

Menekşe

Esra Kızıldoğan

Müge

Cemre Öktem

Zehra

Edip Tepeli

Kavruk Ömer

Beren Gençalp

Melek

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor.

SEFİRİN KIZI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI