Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor 2019? Yeni sezon biletleri...

Şehir Tiyatroları yeni sezon için tarihleri duyurdu. Yeni sezonda yeni oyunlar olacak mı merak konusu. Peki, 2019 - 2020 sezonu Şehir Tiyotroları biletleri ne zaman satışa sunulacak?

ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Şehir Tiyatroları sosyal medya hesaplarından beklenen duyuruyu yaptı.

İBB Şehir tiyatroları perdelerini 2 Ekim’de açıyor.

19 Eylül Perşembe günü yapılacak basın toplantısı ile İBB Şehir Tiyatroları repertuvar listesini açıklayacak.

İşte yeni sezon bilet satışı için tarihler:

2019 - 2020 Sezonu Ekim ayı biletlerimiz 18 Eylül Çarşamba günü, saat 11.00'de gişelerimizden, saat 12.00'de internet sitemizden ve mobil uygulamamızdan satışa sunulacaktır.