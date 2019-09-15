15.09.2019 - 10:16 |
Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor 2019? Yeni sezon biletleri...
Şehir Tiyatroları yeni sezon için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor, sorusuna yanıt arıyordu. Tarihler belli oldu. İşte Şehir Tiyatroları 2019-2020 sezonu başlangıç tarihi...
Şehir Tiyatroları yeni sezon için tarihleri duyurdu. Yeni sezonda yeni oyunlar olacak mı merak konusu. Peki, 2019 - 2020 sezonu Şehir Tiyotroları biletleri ne zaman satışa sunulacak?
ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
Şehir Tiyatroları sosyal medya hesaplarından beklenen duyuruyu yaptı.
İBB Şehir tiyatroları perdelerini 2 Ekim’de açıyor.
19 Eylül Perşembe günü yapılacak basın toplantısı ile İBB Şehir Tiyatroları repertuvar listesini açıklayacak.
İşte yeni sezon bilet satışı için tarihler:
2019 - 2020 Sezonu Ekim ayı biletlerimiz 18 Eylül Çarşamba günü, saat 11.00'de gişelerimizden, saat 12.00'de internet sitemizden ve mobil uygulamamızdan satışa sunulacaktır.