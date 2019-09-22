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22.09.2019 - 16:59 |

Şehir Tiyatroları'nın eskiden adı neydi? 22 Eylül Hadi ipucu sorusu cevabı

Sevilen online bilgi yarışması Hadi, bu akşam 20:30'da oynanacak. Her gün büyük bir heyecana sahne olan Hadi yarışmasında ipucu sorusu da yayınlandı. Bir yandan joker kodu için de araştırmalar yapan yarışmacılar için 22 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabını derledik...

Şehir Tiyatroları'nın eskiden adı neydi? 22 Eylül Hadi ipucu sorusu cevabı

Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 22 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Şehir Tiyatroları'nın eskiden adı neydi?

CEVAP

Dârülbedâyi ya da asıl adıyla Dârü’l-bedâyi-i Osmânî, 27 Ekim 1914 tarihinde İstanbul Belediyesi bünyesinde konservatuvar olarak açıldıktan sonra okul hüviyetinden çıkıp bir tiyatro topluluğuna dönüşen; halen İstanbul Şehir Tiyatroları adıyla varlığını sürdüren sanat kurumu. 

Atatürk Havalimanı metro seferleri durdurulduİstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.
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