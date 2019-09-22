Şehir Tiyatroları'nın eskiden adı neydi? 22 Eylül Hadi ipucu sorusu cevabı

Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 22 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...



SORU



Şehir Tiyatroları'nın eskiden adı neydi?



CEVAP



Dârülbedâyi ya da asıl adıyla Dârü’l-bedâyi-i Osmânî, 27 Ekim 1914 tarihinde İstanbul Belediyesi bünyesinde konservatuvar olarak açıldıktan sonra okul hüviyetinden çıkıp bir tiyatro topluluğuna dönüşen; halen İstanbul Şehir Tiyatroları adıyla varlığını sürdüren sanat kurumu.