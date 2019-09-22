22.09.2019 - 16:59 |
Şehir Tiyatroları'nın eskiden adı neydi? 22 Eylül Hadi ipucu sorusu cevabı
Sevilen online bilgi yarışması Hadi, bu akşam 20:30'da oynanacak. Her gün büyük bir heyecana sahne olan Hadi yarışmasında ipucu sorusu da yayınlandı. Bir yandan joker kodu için de araştırmalar yapan yarışmacılar için 22 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabını derledik...
Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 22 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
Şehir Tiyatroları'nın eskiden adı neydi?
CEVAP
Dârülbedâyi ya da asıl adıyla Dârü’l-bedâyi-i Osmânî, 27 Ekim 1914 tarihinde İstanbul Belediyesi bünyesinde konservatuvar olarak açıldıktan sonra okul hüviyetinden çıkıp bir tiyatro topluluğuna dönüşen; halen İstanbul Şehir Tiyatroları adıyla varlığını sürdüren sanat kurumu.