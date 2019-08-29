29.08.2019 - 07:50| DIŞ HABERLER SERVİSİ
Şehir trafiğine jet skili çözüm
ABD’nin New York kentinin en nüfusu en kalabalık ve yoğun trafiğe sahip bölgelerinden Brooklyn’de çalışan David Pike, her sabah New Jersey’deki evinden işine herkesten farklı bir yöntem kullanarak gitmeye başladı.
Trafiğe karşı çözümü jet ski kullanarak işe gitmekte bulan Pike, “Eskiden her sabah 1.5 saat süren yolculuğum bu sayede 15 dakikaya düştü” dedi. Pike, internetten aldığı deniz aracının Brooklyn’de bulunan limana bağladığını ve şimdiden hayatının daha kaliteli bir hale geldiğini ifade etti. l