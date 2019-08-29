Şehir trafiğine jet skili çözüm

Trafiğe karşı çözümü jet ski kullanarak işe gitmekte bulan Pike, “Eskiden her sabah 1.5 saat süren yolculuğum bu sayede 15 dakikaya düştü” dedi. Pike, internetten aldığı deniz aracının Brooklyn’de bulunan limana bağladığını ve şimdiden hayatının daha kaliteli bir hale geldiğini ifade etti. l