Şehirlerin simgesi kuleler

Heybetli duruşlarıyla çoğu kentin en dikkat çeken simgesi olan kuleler, ziyaretçisine şehrin en iyi manzaralarını sunuyor. Kulelerden kuş bakışıyla bir şehrin sokak düzenini, caddelerini, tarihi ve dini yapılarını görmek mümkün. En güzel fotoğraf karelerinde de başköşeyi alan kuleler, dünyanın ve Türkiye’nin birçok şehrinde bulunuyor. Baş döndüren yükseklikleriyle ayakları yerden kesen kuleleri derledik…

Pisa Kulesi: İtalya, Pisa’da yer alan kule, eğik duruşuyla en esprili fotoğraf karelerinin arka planını oluşturuyor. Piazza dei Miracoli’de aslında şehir katedralinin çan kulesi olan kule, ana yapıdan ayrı olarak 1173’te inşa edildi. 1300’lerde tamamlanan yapı, 56 metrelik yüksekliğe sahip. Bulunduğu yumuşak zeminin çökmesi nedeniyle bugün 5,5 derece eğik olan kule, yılda 5 milyondan fazla turisti kendine çekiyor.

Astronomik Saat Kulesi: Çekya’nın başkenti Prag’da yer alan kule, 1410’da yapıldı. Üzerinde 12 saat dilimiyle birlikte 12 burcun da sembollerini taşıyor. Saatin üzerindeki 4 figürün ayrı ayrı anlamları bulunuyor. Aynaya bakan figür kendini beğenmişlik, iskelet ölümü, altın bir kese tutan figür açgözlülüğü, Osmanlı figürü ise eğlenceyi temsil ediyor.

Her saat başı kulede oluşan animasyon ise turistlerin ilgisini çekiyor. Animasyon, saatin üstünde açılan pencereden 12 havarinin geçiş yapmasının ardından üstündeki horozun ötüp yuvasına girmesiyle son buluyor.

Berliner Fernsehturm: Berlin TV Kulesi, 368 metrelik uzunluğuyla Almanya’nın en yüksek yapısı. 1965-1969 yılları arasında Doğu Almanya’nın simgesi olması amacıyla yaptırılan kule, günümüzde 1 milyonun üzerinde turist çekiyor. Ayrıca kulede bulanan restoran, saatte 360 derece dönüyor.

Belfry Kulesi: Belçika Brugge’da bulunan Belfort olarak da adlandırılan Çan Kulesi, 83 metre uzunluğunda. 366 basamakla çıkılan kule, 1240’lı yıllarda inşa edildi.

Kutub Minar: Hindistan’daki kule, Hint-İslam mimarisinin önemli örneklerinden. 13. yüzyılda inşa edilen zafer anıtının yapımında kırmızı kum taşı kullanıldığı için kızıl bir görüntüsü var.

Belem Tower: Portekiz’in başkenti Lizbon’u korumak için yapılan kule, 30 metre uzunluğunda. Portekizli kaşif Vasco de Gama’nın yaptığı keşifler anısına inşa edilen kule, günümüze kadar zarif mimarisini korumuş.

Türkiye’de de çok var

Dünyada olduğu kadar Türkiye’nin de birçok ilinin simgesini kuleler. İstanbul denilince ilk akla gelen yapılardan biri Galata Kulesi. 1348’de inşa edilen yapı, 17. yüzyılın ilk yarısında Hezarfen Ahmet Çelebi’nin tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarıyla kuleden Üsküdar’a uçmasıyla meşhur. 67 metre uzunluğundaki kulenin üst katı muhteşem bir panoramik İstanbul manzarası sunuyor. Ayrıca Kız Kulesi, Beyazıt Kulesi ve Çamlıca’daki Televizyon Kulesi de İstanbul’un kulelerinden.

İzmir Saat Kulesi ise Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yıldönümü kutlamaları kapsamında 1901’de inşa edildi. Şehrin en merkezi yerinde bulunan kule, İzmir’e giden her turistin fotoğrafını süslüyor.

1989’da yapılan, 125 metre yükseklikteki Atakule’de ise Türkiye’nin ilk döner restoranı bulunuyor.

Adana’daki Büyük Saat Kulesi, Antalya’daki Kızılkule de Türkiye’de öne çıkan diğer kulelerden.

Her yerden görülüyor

Eyfel Kulesi: Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel, gösterişli kuleler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 1889’da Fransız Devrimi’nin 100. yıl kutlamaları amacıyla inşa edilen kule, 300 metre yüksekliğiyle hemen hemen şehrin her yerinden görülüyor. Her yıl 7 milyonu aşkın insanın ziyaret ettiği kule, 3 farklı katta birbirinden eşsiz manzara sunuyor.

Kuleden, Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, Champs-Elysee gibi Paris’in en çok ziyaret edilen noktaları görülebiliyor.

Fotoğrafların dekoru

Big Ben Saat Kulesi İngiltere’deki kule, bugün parlamento binası olarak kullanınlan Westminster Sarayı’nın saat kulesi olarak inşa edildi. Resmi adı Saint Stephen’s Tower olan kule, halk arasında Big Ben olarak biliniyor. 96 metre yüksekliğe sahip Big Ben aslında saat kulesinin çanının adı. Bu adın bir rivayete göre Big Ben takma adıyla bilinen ilk delege çalışanı Benjamin Hall’den, diğer rivayete göre ise ağır sıklet boks şampiyonu Benjamin Caunt’tan sonra verildiği iddia ediliyor. Ziyarete açık olmayan kule, gezginlerin fotoğraflarının vazgeçilmez dekoru.