MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞehit ailelerinden AYM'nin kararına tepki: ‘Terör sevicilerini memnun etti’
29.07.2019 - 08:15| ANKARA Milliyet

Şehit ailelerinden AYM'nin kararına tepki: ‘Terör sevicilerini memnun etti’

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” metnine imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararını vermesini kınadı.

Şehit ailelerinden AYM'nin kararına tepki: ‘Terör sevicilerini memnun etti’

Aylar, yazılı açıklamasında, şehit ve gazilerin hak ihlalinden yeterince bahsedilmediğini, “AYM’nin verdiği kararın terör sevicileri memnun ettiğini” belirtti. Terörün vatana ve namusa kastettiğini vurgulayan Aylar, şunları kaydetti:

“Askerimiz, polisimiz vatan için şehit oluyor, şerefli mahkememizin şerefini ve namusunu korumak için mücadele ediyor. Bütün bunları görmezden gelerek, milletin imkanlarıyla, milletin okullarında okuyarak, biz şehit olurken akademisyen olan bu hainlerin teröre destek açıklamalarını görmezden gelip hak ihlali kararı vermek tam bir haksızlıktır. Mahkemeyi verdiği karardan dolayı kınıyoruz. Bu akademisyen unvanlı kimselerin görev yaptığı, ders verdiği tüm okullardan çocuklarımızı çekeceğiz ve bu akademisyenlere iş verecek olan, müdafaa edecek olan her türlü cemiyet, vakıf, sendika ve siyasi partiyle olan mesafemizi korumaya devam edeceğiz.”

ABD'de silahlı saldırıABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 kişiyi öldürdü, cinayet sebebi şoke etti

2 kişiyi öldürdü, cinayet sebebi şoke etti

Özel harekat polislerini taşıyan servis kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

Özel harekat polislerini taşıyan servis kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı

Antalya'da ele geçirildi! Tam 14 ton...

Antalya'da ele geçirildi! Tam 14 ton...

Samsun'da feci ölüm! 11'inci kattan düştü

Samsun'da feci ölüm! 11'inci kattan düştü

Sıradaki Haber