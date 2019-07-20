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20.07.2019 - 14:32

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a son görev

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye emekli başçavuş olan babası Rüştü Akkuş, askeri kamuflajıyla katıldı.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a son görev
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a son görev
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a son görev
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a son görev
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Samsun Kıranköy Mezarlığı morgundan alınarak Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki baba evine götüren şehit Zafer Akkuş'un naaşı, helallik alındıktan sonra Armutlu Merkez Camisi'ne getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada şehit Akkuş'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu'nun da omuzladığı şehit Akkuş'un naaşı, cenaze aracına taşındı.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuşa son görev

Şehit Zafer Akkuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye emekli başçavuş olan babası Rüştü Akkuş, askeri kamuflajıyla katıldı. Baba Rüştü ile anne Saniye, eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş'un törende çok üzgün oldukları görüldü. Büşra Akkuş'un babasının tabutu götürülürken, "Baba gitme" diyerek gözyaşı dökmesi, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. 

Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar katıldı.

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