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16.11.2019 - 16:25 | | DHA

Şehit er son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle yaralanan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu (24), memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.

Şehit er son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü GATA'da dün şehit olan Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kabalık sık sık "Şehidimiz hakkını helal el", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı. Cenazede şehidin dayısı Ümit Çetinkıran'ın, yeğeninin naaşının başında saygı nöbeti tutan askerin yüzünün terini sildiği görüldü. Şehit yakını kadınlar ise sık sık tabuta sarılarak ağıt yaktı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesi, Herekli Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi.

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