Şehit Erdoğan Türkel için tören

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn'ın doğusundaki Ebu Raseyn köyünde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Ahmet Akay, CHP milletvekili Aziz Aydınlık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü tarafından okunan duanın ardından şehit Türkel’in Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Uzman Çavuş Türkel'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı şehit Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkel'in 26 Ekim'de Barış Pınarı Harekat bölgesinde teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucunda ağır yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim'de şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Hulusi Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" sözlerinin yer aldığı paylaşımda, şehit Erdoğan Türkel'in fotoğrafına da yer verdi.

ŞEHİDİN CENAZESİ ADANA'YA GETİRİLDİ

Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in (22) cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda törenle karşılanan Türkel'in canezesi, Asri Mezarlık morguna kondu.

Bekar olan, lise öğrencisi bir kız kardeşi bulunan Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, yarın saat 09.00'da Yüreğir ilçesindeki Yakapınar Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından Yakapınar Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.