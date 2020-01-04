Şehit Fethi Sekin 3. ölüm yıl dönümünde unutulmadı!

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak, şehit oldu. Ayrıca seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada iki teröristten birini etkisiz hale getiren evli ve 3 çocuk babası Sekin, birçok insanın hayatını kurtardı. Olayın ardından İslam Kerimov Caddesi'ne Fethi Sekin adı verilirken, İzmir Adliyesi C Kapısı önüne de Sekin'in heykeli dikildi.

UNUTULMADILAR

Sekin ve Can, ölümlerinin 3'üncü yılına kısa bir süre kala İzmir Adliyesi'nde anılmaya başlandı. Adliyeye giriş ve çıkışların yapıldığı turnikelere 'Unutmadık, Unutmayacağız. Fethi Sekin, Musa Can' yazıldı. Adliyeye giriş yapan ziyaretçiler, böylelikle Sekin ile Can'ı anarken, asansöre binen kişiler de büyük bir sürprizle karşılaştı.

Asansördeki LED ekrana Fethi Sekin ile Musa Can'ın görüntüleri yansıtılırken, geçen yıl anma törenleri için hazırlanan klip gün boyunca asansörün ekranında paylaşılmaya başlandı. Olayın 3'üncü yıl dönümü nedeniyle, İzmir Adliyesi'nde pazartesi günü anma töreni düzenlenecek.

'MİNNET DUYUYORUZ VE DUYMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İzmir Adliyesi turnikeleri ve asansörlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle memnun olduğunu belirten Avukat Erdal Ergör (28), "Adliyeye düzenlenen hain saldırıda kahramanca mücadele veren Fethi Sekin, yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Ona minnet duyuyoruz ve duymaya da devam edeceğiz. Adliyede, Fethi Sekin'i anmamıza neden olan yapılarla birbirimize kenetlendiğimizi düşünüyorum. Asansörde dönen klip ve turnikelerde yazan yazılar beni inanılmaz mutlu etti. Musa Can ve Fethi Sekin'i unutmamak çok önemli. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

'HEP GÖNLÜMÜZDE YAŞAYACAK'

Bu tarz çalışmalarla Sekin'in kahramanlığının ilerleyen yıllarda da unutulmayacağını belirten Kahraman Çınar ise, "Fethi Sekin, bizim için değerli bir insandı. Hepimiz için kendi canını hiçe sayarak şehit oldu. Adliyede onun adına yapılan çalışmaları olumlu buluyorum. Çünkü o günü yaşamayan ve unutanlara hatırlatmak için faydalı buluyorum. Benim gibi şehidimizi birebir tanıyanlar için gönlümüzde her zaman yaşayacak, Bizden sonrakiler için de faydalı olacak. O gün adliyeye gelmek üzereydim, ancak işlerim çıktığı için son anda vazgeçtim. Böyle düşününce daha çok etkileniyorum" diye konuştu.

OĞLUYLA GURUR DUYUYOR

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğluyla gurur duyuyor. PKK'lı teröristlerin planladığı saldırıyı önleyen ancak şehit düşen Sekin, şehadetinin 3. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde de özlem ve rahmetle yad ediliyor. Acılı baba Sekin, evladına duyduğu özlemi ondan geriye kalan fotoğraflarıyla gidermeye çalışıyor. Evladının Baskil ilçesinin Doğancık köyündeki kabrini ziyaret eden Sekin, oğlu ve merhum eşi Zeynep Sekin için dua ediyor.

Baba Sekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen oğlunu her daim gurur ve özlemle andığını söyledi. Evladının yüreğindeki vatan ve millet sevdasıyla 3 yıl önce İzmir Adliyesi önünde şehadete yürüdüğünü ifade eden Sekin, "Oğlumun 43 yıllık hayat öyküsü sıcak bir temmuz günü Baskil'in Doğancık köyünde 1973 yılında başladı, soğuk bir ocak günü de İzmir Adliyesinin önündeki kahramanlığıyla tüm Türkiye'de duyuldu. O, kahramanlığıyla ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü oldu. O, 7'den 77'e herkese vatan, millet ve bayrak sevgisinin ne anlama geldiğini milyonların gözü önünde şehadetiyle gösterdi." dedi.

Oğlunun adliye önünde teröristleri fark ettiğinde "bomba var kaçın" diye bağırarak tek başına vatan hainlerinin üzerine yürüyüp, onları durdurmayı başardığını dile getiren Sekin, onun bu cesareti, kahramanlığı, vatan ve millet sevgisinin yüreklere kazındığını belirtti. Sekin, "Oğlum, nice Fethi Sekinlerin, vatan ve millet sevdalılarının ortaya çıkmasına vesile oldu. Elhamdülillah oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı, ruhu şad olsun." diye konuştu.

'BİNLERCE EVLAT KAZANDIRDI'

Baba Sekin, Kürt olduklarını dile getirerek, kendilerini sözde Kürtlerin savunucusu olarak göstermeye çalışan eli kanlı, bebek katili PKK'nın kirli oyununun herkesçe görüldüğünü aktardı. "Türk, Kürt, Laz, Çerkez, tek milletiz ve bunun adı da Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkenin her karışında nice kahramanların kanı var. Bu güzel vatan tek bayrak altında ilelebet var olacak" diyen Sekin, ülkedeki terör unsurlarının nice Fethi Sekinler, Ömer Halisdemirler, Mehmetçiklerin onurlu mücadelesi ile yok olma noktasına geldiğini kaydetti.

Sekin, evladıyla vedalaşamadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Fethi'm elveda demeden gitti ama bana binlerce evlat kazandırdı. Türkiye'nin her yerinden gençler, babayiğitler, vatan ve bayrak sevdalıları bir şehit babası olarak beni arıyor, halimi, hatırımı soruyorlar. Özellikle bayramlarda, şehidimin ölüm yıl dönümünde ya da doğum gününde beni yalnız bırakmıyorlar. Çok uzaklardan şehit oğlumun kabrini ziyarete geliyorlar. 'Biz de senin birer evladınız, biz de Fethi Sekin'iz.' diyorlar. Bu da benim için gurur vesilesi oluyor."

Sekin, vatan için bir oğlunu şehit verdiğini, gerektiğinde 6 çocuğunu da şehit vermeye hazır olduğunu vurgulayarak, ülkede huzurun ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz, kar kış demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerine minnet borçlu olduklarını sözlerine ekledi.