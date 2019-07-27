MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞehit polis son yolculuğuna uğurlandı!
27.07.2019 - 16:29| DHA

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı!

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ekip aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay (31) için valilik bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Uluçay, siyasi parti ve STK temsilcileri ile polisler katıldı.

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı!
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı!
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı!
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Hastane morgundan alınan polis memuru Taha Uluçay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Valilik bahçesinde tekbirlerle karşılandı. Bu sırada şehit Uluçay'ın annesi Adalet, eşi Sümeyra ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin tabutuna kapanarak gözyaşı döken, eşi ve yakınları, protokol üyeleri tarafından teskin edildi. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Tuğra Berk ise yakınlarının kucağında olan bitenden habersiz yaşananları takip etti.

Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Taha Uluçay'ın etrafına sürekli şehit olmayı arzu ettiğini söylediğini belirterek, "Onun bu dileğini Allah nasip etti. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Adıyaman bugün şehidini Peygamberin kucağına gönderiyor. Bu Adıyamanlı bunun hesabını soracak. Bu askerlerimiz, bu polislerimiz, polis özel harekatımız bunun da hesabını soracak" dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın yaptırdığı duanın ardından şehit polisin cenazesi, Adıyaman Havalimanı'ndan Kayseri'ye uğurlandı.

Adıyaman'da şehit polis Taha Uluçay için tören düzenlendiAdıyaman'ın Sincik ilçesinde dün terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay için tören düzenlendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika... Korkutan deprem! Büyüklüğü...

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı!

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı!

Öfkesini tartıştığı kişinin aracına çarparak çıkardı!

Öfkesini tartıştığı kişinin aracına çarparak çıkardı!

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 27 Temmuz 2019

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 27 Temmuz 2019

Sıradaki Haber