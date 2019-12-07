Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Olay, geçen Salı günü saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını almaya çalıştı. Özdemir'in tabancasını alan Dağkoçak, silahı, onun başına doğru ateşledi. Ağır yaralanan Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Dağkoçak, olay yerine gelen diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dağkoçak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özdemir, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan polis memuru Alaattin Özdemir için bu sabah Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Özdemir'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi. Kütahya'ya getirilen Özdemir'in cenazesi önce baba evine götürülerek, helallik alındı. Şehit polis için daha sonra Kütahya Merkez Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile şehit polisin yakınları, meslektaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazının ardından şehit polis için cenaze namazı kılındı. Alaattin Özdemir'in cenazesi Maltepe Mahallesi'ndeki Kütahya Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.