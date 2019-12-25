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25.12.2019 - 14:56 | | DHA

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da, görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan Özel Harekât Polisi Coşkun Elber (27) memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Özel Harekât Polisi Coşkun Elber, geçici görevle bulunduğu Ağrı'da dün akşam görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Gece saatlerinde Ağrı'da düzenlenen törenin ardından şehit Elber'in cenazesi memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesine getirildi. Şehit Elber için Sungur Camii'nde tören düzenlendi.

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Aşkın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası Adem, annesi Cemile ve kız kardeşleri, tabut başında gözyaşı döktü. Şehit polisin yaklaşık 2 yıl önce evlendiği eşi Kübra Elber ise törene, eşinin özel harekat polis parkasını giyerek katıldı. Törende gözyaşlarına boğulan Elber'i, kadın özel harekat polisleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

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