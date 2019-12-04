TÃ¼rkiye ÅŸehitlerini uÄŸurladÄ±

Hakkari- Ã‡ukurca Karayolu'nun 40'Ä±ncÄ± kilometresindeki Åžine yol kontrol noktasÄ±nda gÃ¶revli Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Recep Ã–zmen, silahÄ±nÄ±n bomba atarÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu gÃ¶ÄŸsÃ¼nden yaralandÄ±. Silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Uzman Ã‡avuÅŸ, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamayarak, ÅŸehit oldu.

Åžehidin cenazesi dÃ¼n gece Konyaâ€™nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esine getirildi. BugÃ¼n de ÅŸehidin cenazesi baba evinde alÄ±nan helalliÄŸin ardÄ±ndan, Gazi PazarÄ±â€™nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rene, Konya Valisi CÃ¼neyit Orhan Toprak, Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tayyip Sabri Erdil, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± UÄŸur Ä°brahim Altay, Garnizon ve 3'Ã¼ncÃ¼ Ana Jet Ãœs KomutanÄ± TuÄŸgeneral Fidan YÃ¼ksel, askerler, babasÄ± Salih Ã–zmen, eÅŸi Beyza Ã–zmen, ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Dini ve askeri tÃ¶renin ardÄ±ndan ÅŸehit Ã–zmen'in cenazesi, AkÅŸehir ÅžehitliÄŸi'nde gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla topraÄŸa verildi.

ÅžEHÄ°T UZMAN ONBAÅžI SON YOLCULUÄžUNA UÄžURLADI

Van'daki tÃ¶renin ardÄ±ndan askeri kargo uÃ§aÄŸÄ±yla memleketine gÃ¶nderilen Åžehit Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± FÄ±rat Demir'in cenazesini AdÄ±yaman HavaalanÄ±'nda; Vali Aykut Pekmez, protokol Ã¼yeleri ve yakÄ±nlarÄ± karÅŸÄ±ladÄ±. FÄ±rat Demir'in TÃ¼rk BayraÄŸÄ±'na sarÄ±lÄ± cenazesi havaalanÄ±ndan alÄ±narak, helallik iÃ§in Siteler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Mahallede cenazesi binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan ÅŸehit Demir'in yakÄ±nlarÄ±, gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehmet TaÅŸÃ§Ä±, tarafÄ±ndan okunan duanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi Yeni MezarlÄ±k Camisi'ne getirildi.

'KARDEÅžÄ° AÄžABEYÄ°NÄ°N ÃœNÄ°FORMASIYLA KARÅžILADI'

Uzman OnbaÅŸÄ± FÄ±rat Demir'in cenazesini camide Ã¼niformasÄ±nÄ± giyen kardeÅŸi Yusuf Demir ve diÄŸer yakÄ±nlarÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±. Ã–ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehmet TaÅŸÃ§Ä±'nÄ±n kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ± sonrasÄ± ÅŸehit Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± FÄ±rat Demir'in cenazesi, ÅŸehitlikte topraÄŸa verildi.

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